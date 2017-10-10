Вторжение Эрдогана в Сирию грозит Турции огромными потерями

Турецкая авиация начала наносить удары в сирийском Африне по курдским формированиям. О начале военной операции «Оливковая ветвь» объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, который уверен в результате и готов наступать на другие сирийские города. Но говорить об успехе наступления преждевременно. Вооруженные американцами курды могут перехватить инициативу и перейти в контрнаступление.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале наземной военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африн. Он расположен на северо-западе страны, где проживают курды.

Первые авиаудары нанесли турецкие воздушные силы по позициям курдской партии «Демократический союз» (PYD). Самолеты появились над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай в районах Рейханлы и Кырыкхан. Турецкие СМИ сообщают, что из Африна слышны звуки взрывов снарядов.

Наступление началось в 17.00 по московскому времени. Эрдоган заявил о решимости «устранить террористическую угрозу» на всем участке турецко-сирийской границы вплоть до Ирака. Армия брошена против отрядов народной самообороны (YPG) партии «Демократический союз». Поводом для вторжения стала информации Пентагона о подготовке на базе Сирийских демократических сил, костяк которых составляют YPG, вооруженных формирований по охране границ и внутреннего порядка (по расчету американцев, эти силы должны взять на себя патрулирование границы Сирии). Анкара называет PYD продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет войну с Турцией с начала 1980-х, и причисляет курдских ополченцев к террористам.

То, что интервенция произойдет в самое ближайшее время, стало понятно на этой неделе после слов Эрдогана о начале операции по поэтапному освобождению районов Сирии от террористов, чему «не смогут помешать страны, которые заявляют о поддержке Анкары и в то же время наносят Турции удар в спину». В этих словах Эрдоган явно намекал на американцев. Сообщения об обстреле окрестностей Африна поступали все последние дни. Появлялась информация о переброске к границе с Сирией турецкой бронетехники и комплексов радиоэлектронной борьбы Koral.

Москва, сообщили в МИД, восприняла информацию о начале военной операции Турции с озабоченностью и следит за развитием событий. В четверг начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провел в Москве переговоры с коллегой из Турции Хулуси Акаром и шефом ее национальной разведки Хаканом Фиданом. Многие турецкие аналитики полагали, что стороны согласовывали детали операции.

В генштабе ВС Турции объясняли свои действия правом страны на самооборону. О фактическом начале операции с «артиллерийских обстрелов» накануне сообщал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. Тогда же появились противоречивые сведения о якобы выводе из Африна, где действует российский Центр примирения сторон, военной полиции. Но эту информацию опроверг глава российского МИД Сергей Лавров.

По мнению наблюдателей, в наступлении на Африн турки сделают ставку на авиацию, так как артиллерия и бронетехника не смогут быть эффективными против 15 тысяч хорошо обученных бойцов. Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад пригрозил отпором подобающим образом «на любую агрессивную вылазку со стороны Турции или ее военное вторжение». По его словам, «сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики».

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Успех «Оливковой ветви» позволил бы Эрдогану избавиться от имиджевых потерь после сомнительных итогов операции «Щит Евфрата», сроки которой сильно затянулись и привели к результатам вдвое меньшим, чем планировалось. Сейчас Эрдоган вновь уверен в военном успехе, сообщив, что следующей целью турецких сил после взятия Африна станет сирийский регион Манбидж, который находится на главной дороге из Турции в Ракку.

В то же время турецкий лидер раскритиковал США за поддержку сирийских курдов и призвал Запад осознать, что «Турция – это союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе».

Директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов убежден, что Эрдоган затеял опасную игру. Он предупредил, что курды могут оказать достойное сопротивление и перехватить инициативу в свои руки.

«Ситуация абсолютно не прояснена, поступают очень противоречивые сведения. Американцы хорошо подготовили сирийских курдов к этому наступлению, сейчас они вооружены до зубов и будут давать бой. Турецкая армия будет нести большие потери», – сказал Тарасов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт считает, что после вторжения Сирия «вправе перенести боевые действия на территорию государства-агрессора». «Складывается ощущение, что

американцы подводят Эрдогана к роковой черте, чтобы втянуть его в войну. Это будет не однодневная операция. Там будут бешенные потери. Я боюсь военного переворота в самой Турции.

Эрдоган играет очень серьезную игру: пойдя на конфронтацию с США, НАТО, Европой, он толком не договорился ни с Ираном, ни с Россией. Его амбициозные тактические маневры могут развалиться при первом соприкосновении с курдскими боевыми отрядами, которые, как отмечали российские военные, очень боеспособные», – отметил политолог.

Тарасов подчеркнул, что скромные успехи при проведении операции «Щит Евфрата» не позволили турецкой армии показать свою эффективность. «Делать выводы пока рано. Но фактом является то, что Турция, которая еще недавно поднимала знамена неоосманизма, сейчас имеет конфликты не только на территории своих границ, но оказалась перед угрозой потери территориальной целостности. Если это произойдет, то это будет вторая геополитическая катастрофа после развала Советского Союза», – уверен Тарасов.

Эксперт считает начало операции «Оливковая ветвь» политическим просчетом Эрдогана, демонстрацией недостатка опыта государственного мышления. «Это одна из загадок для востоковедов. В отличии от бывших советских республик Турция была все же относительно открытой страной, была интегрирована в Запад. Вроде бы у них должны быть специалисты, которые хорошо чувствуют этот регион. Но они совершают ошибки непросительного уровня. Удивительно, как их «разводят» курды, алавиты. Непонятно, почему американцы так подставляют своего партнера по НАТО. Вашингтон продолжает сценарий арабской весны, идя на откровенную фрагментацию Турции, как ранее американцы поступили с Ираком и Ливией. Более того, на курдских плечах американцы могут прорваться в Иран. Можно по-разному относиться к действиям американцев в этом регионе, но нельзя не признать пошаговость их действий», – подытожил эксперт.

Операция Турции может создать определенные сложности для конгресса сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. «Это привнесет определенные сложности для начала межсирийского диалога в Сочи», – сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, назвав происходящее «болезненной темой».

Депутат подчеркнул, что Москва «предпринимала возможные политико-дипломатические шаги (в связи с планами Анкары) и, конечно, продолжение все равно будет за этим». «Об этом сложно говорить, потому что это был нежелательный прецедент накануне планируемого конгресса по примирению сторон в Сирии», – заключил он.

Страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии – Россия, Иран и Турция – договорились 22 декабря по итогам международной встречи в Астане о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с 29 по 30 января. На форуме речь будет идти о выработке новой сирийской конституции и о проведении на ее основе выборов под эгидой ООН.