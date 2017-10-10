Турция пытается заставить Россию сдать важного союзника в Сирии

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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Трамп и Назарбаев нашли замену «Минску»

Идея перенести переговоры из Минска, предположительно, в Астану возникла после встречи Назарбаева и ТрампаФото: Olivier Douliery/CNP/Global Look Press
«Крылов об этом писал: как вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Так один из представителей ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник оценил озвученное лидером Казахстана Назарбаевым предложение президента США Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска. Эксперты оценили идею и последствия смены площадки для переговоров. Подробности...
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Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск СШАФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной. Подробности...
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Трамп добился рекордной ненависти к США

Социологи зафиксировали в прошлом году особый прилив любви к политике США среди жителей ЛиберииФото: Luc Gnago/Reuters
США за 2017 год сумели уронить свою популярность в мире до исторического минимума, пишут американские социологи. К тем, кто и раньше не любил эту страну, добавились те, кто ненавидит Трампа. Но что самое удивительное – рейтинг России, напротив, даже вырос, несмотря на антироссийскую кампанию в мировых СМИ. Чем объясняется происходящее? Подробности...
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Новое нападение на школу породило призывы к кардинальным мерам

По данным СК, нападавшим был ученик 9-го класса Антон Бичивин. Очевидцы говорят о двоих нападавшихФото: с личной страницы на vk.com
Очередное нападение в школе, на сей раз в Улан-Удэ, продемонстрировало, что проблема оказалась шире, чем это виделось после атаки в Перми. Депутаты говорят о необходимости кардинальной смены системы образования, сенаторы – о контроле за соцсетями. Между тем непонятно, что нужно делать здесь и сейчас, чтобы нападения больше не повторялись. Подробности...
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Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?

          Турция пытается заставить Россию сдать важного союзника в Сирии

          Африн готовы защищать от турок 10-15 тысяч хорошо обстрелянных курдских боевиков   19 января 2018, 23:10
          Фото: Goran Tomasevic/Reuters
          Текст: Олег Москвин,
          Андрей Резчиков

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          Россия и Турция, похоже, ведут переговоры о крупной сделке по поводу одного из районов Сирии. Речь идет об Африне - городе, который в данный момент контролируют дружественные России курды, где находятся российские войска - и который очень хочет захватить Эрдоган. Есть версия, что Москва хочет отдать этот город Анкаре, и получить кое-что взамен.

          Противоречивые сообщения приходили в пятницу из Африна – курдского города на севере Сирии. Турецкие источники, например, агентство «Анадолу» уверяли, что российские военные уже вышли из города. Одновременно министр обороны Турции Нуреттин Джаникли даже объявил о начале операции в Африне. «Операция уже де факто началась с артиллерийских обстрелов», - сказал он, но оговорился, что пока ни один турецкий солдат не пересек границу.

          Однако позднее иранские источники сообщили, что российский гарнизон все же остается в городе. Иранский журналист Бабак Тагвай опубликовал видео, снятое на границе Сирии и Турции, на котором – по его словам - протурецкие боевики готовятся атаковать Африн.

          «Видео показывет, что протурецкие джихадисты из «Сирийской свободной армии» теперь ждут «зеленого света» от России, чтобы вторгнуться в сирийский Африн и напасть на курдов», – написал Тагвай в своем Twitter. По его мнению, «пропагандистская машина Эрдогана» утверждает, что российские войска начали покидать Африн, чтобы оказать давление на Москву и добиться от России разрешения на вторжение.

          А вечером глава МИД Сергей Лавров прямо опроверг слухи об отступлении наших военных из Африна. Похоже, что российский гарнизон оказался мишенью для чисто информационной атаки, которая к вечеру выдохлась.

          Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов провел в Москве переговоры со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром и шефом ее национальной разведки Хаканом Фиданом. Как сообщили в Минобороны, беседа прошла «конструктивно». Многие турецкие аналитики полагают, что стороны уже согласовали новую операцию. Слухи о тайной сделке совпали и с официальным сообщением Газпрома о том, что в пятницу он получил разрешение от Анкары на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока».

          «Российский анклав» в сирийском Курдистане

          В Африне действует российский Центр примирения сторон. Турецкие СМИ пишут, что в Африне дислоцировано 170 российских военных полицейских, охраняющих Центр примирения, а также госпиталь. Однако еще 10 декабря появились неофициальные данные о закрытии госпиталя и отправке его в Россию. Если верить этим данным, эвакуация россиян значительно ускорилась после того, как 11 декабря президент Владимир Путин приказал начать вывод войск.

          Африн - по факту это «наш Курдистан». Москва – гарант безопасности Африна, тогда как остальные курдские кантоны Сирии ориентируются на США. Один из афринских полевых командиров в шутку назвал кантон шестнадцатой республикой – Курдской ССР. Это небольшой, но боеспособный курдский анклав, руководство которого избежало участия в американских авантюрах, ориентируется на российское командование и готово к конструктивному диалогу с Дамаском.

          Эрдоган давно требовал ликвидировать фактическую независимость Африна и даже утверждает, что уже договорился об этом с Москвой. Однако наше командование отвечало, что курдский кантон не является предметом договоренности с Турцией. И для верности там расположили небольшой контингент и военный госпиталь.

          Без авиации «турки там просто завязнут»

          Руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов прогнозирует: если Турция всерьез начнет интервенцию, то захватывать всю территорию кантона она не станет, а попытается отрезать от него несколько районов.

          Что касается боевой тактики, то эксперт предрекает: турки сделают ставку на авиацию, так как артиллерия и бронетехника самостоятельно не могут играть заметную роль на этой территории, которую готовы оборонять около 15 тысяч хорошо обстрелянных бойцов.

          «Им желательно отбомбиться по-максимуму и занять всю территорию с помощью протурецкой оппозиции. Туркам было бы логично изолировать этот кантон, объявить о том, что они взяли несколько десятков объектов под контроль, избавив территорию Африна от YPG – отрядов национальной самообороны, связанных с Рабочей партией Курдистана», – полагает Мардасов.

          Успешная операция турок в Африне позволила бы Эрдогану повысить политический рейтинг и избавиться от имиджевых потерь после сомнительных итогов операции «Щит Евфрата».

          Как обменять Африн на Идлиб

          Курды в Африне могут предотвратить турецкую атаку, если при посредничестве Москвы добьются согласия от правительственных войск Сирии войти в район раньше, чем турецкие военные, считает эксперт по ближневосточным конфликтам Григорий Лукьянов.

          «Сирийская сторона при посредничестве российских военных может выиграть, поскольку судьба курдских политических организаций в Африне в случае занятия этого района турецкими войсками будет незавидной. В этой связи в интересах курдов договориться с сирийскими правительственными войсками, и пустить их раньше, чем могут войти турки. Это будет максимально выигрышно и для Сирии, и для Москвы», - заявил конфликтолог «Интерфаксу».

          События в Африне могут быть тесно связаны с происходящим в другой провинции – в Идлибе. Как известно, в Идлибе влияние поделено между несколькими группировками, среди которых и террористическое движение «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «ан-Нусра»).  Проправительственные сирийские силы пытаются отбить там район с авиабазой Абу-Духур. Бои продолжаются. В итоге эта территория должна стать демилитаризованной зоной при сохранении самоуправления местных жителей. Анкара согласилась не препятствовать этому и вывела с юга Идлиба протурецкие подразделения. По такой же аналогии, полагает Мардасов, Россия могла бы теперь не препятствовать туркам в Африне.

          «Дамаск хотел бы, чтобы Турция оттянула как можно больше оппозиционных отрядов для наступления на Африн, что позволило бы захватить Дамаску как можно больше территории в Идлибе под зону деэскалации», – сказал Мардасов газете ВЗГЛЯД. Похожий сценарий был применен год назад в восточном Алеппо, откуда турки вывели несколько тысяч мятежников, что резко ослабило оборону города.

          Наступление на Африн будет грубым нарушением суверенитета Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов.

          Иванов сомневается, что Москва согласится на какой-то обмен с Анкарой в ситуации вокруг Африна. «Наоборот, Россия настаивает на том, чтобы курды были равноправными участниками мирных переговоров в Астане и Женеве. Поэтому не думаю, что Россия отдаст курдов».

          Угрозы Анкары эксперт склонен считать блефом.


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