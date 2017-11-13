Анкара разрешила построить вторую нитку «Турецкого потока»

Газпром получил разрешение от Турции на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока».

«Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турции для морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», – приводит РИА «Новости» слова председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

По его словам, реализация проекта идет полным ходом в соответствии с планом. Миллер также сообщил, что строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. «В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала», – добавил он.

В декабре стало известно, что Газпром уложил более 600 километров газопровода «Турецкий поток». Ранее в Минэнерго заявили, что новые санкции США не смогут навредить строительству магистрального трубопровода «Турецкий поток» по причине наличия международного договора России и Турции.

В ноябре в Анкаре заявили об опережающих темпах строительства «Турецкого потока». До этого Газпром сообщил о завершении строительства российской части газопровода.

К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка, которую планируется ввести в строй в марте 2018 года, предназначена для поставок газа потребителям в Турции. Вторую ветку должны ввести в строй в 2019 году. Она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.