Анкара назвала цели операции в Сирии

Вооруженные силы Турции в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне собираются образовать 30-километровую зону безопасности, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

«Будет создана 30-километровая зона безопасности», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что операцию проведут в четыре этапа.

Йылдырым также подтвердил начало наземной операции в Африне. По его словам, она началась в 11.05 (мск) из района Гюльбаба провинции Килис, передает РИА «Новости».

Йылдырым утверждает, что у России нет возражений в связи с проведением операции, а беспокойство Ирана сейчас устраняется. С Дамаском контакт поддерживается при посредничестве Москвы, добавил премьер Турции.

Он подчеркнул, что любой, кто окажет поддержку курдским формированиям, автоматически станет целью операции турецких войск.

Ранее генштаб Турции отчитался о первых результатах операции. В воскресенье турецкие танки вошли в Африн.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. ВВС страны разбомбили аэродром Минниг в Африне, через который США поставляли оружие курдам. Российские военные передислоцированы из Африна.