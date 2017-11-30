Сирийские курды заявили об изгнании турок со своей территории

В ходе упорных боев сирийские курды вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории, заявил представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.

«Турецкие войска и связанные с ними группировки пытались перейти на территорию сирийского города Африн с сопровождением ВВС и ракетными ударами. Однако Сирийские демократические силы ударили по пяти позициям (турецких солдат и сирийских вооруженных оппозиционеров – прим. ВЗГЛЯД). В провинции Раджо СДС нанесли удар по трем позициям, в провинции Быльбыль – по двум позициям», – передает РИА «Новости» слова Османа.

Он отметил, что в итоге турки отступили с территории Африна, в ходе боев было убито 10 турецких солдат и около 20 протурецких повстанцев.

«По некоторым данным, в Азаз (сирийский город под контролем оппозиции – прим. ВЗГЛЯД) привезли 18 тел убитых боевиков», – рассказал Осман.

При этом потери среди мирных жителей Африна составили 11 человек убитыми и 16 ранеными.



Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии» (СДС).

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций в воскресенье, 21 января, в сирийском Африне.