Генштаб Турции отчитался о пораженных целях в Африне

В генеральном штабе Турции рассказали об итогах работы турецкой авиации в воскресенье, 21 января, в сирийском Африне.

В заявлении генштаба сказано, что ВВС Турции уничтожили 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, склады с оружием, огневые позиции, передает РИА «Новости».

Удары наносили 32 самолета. Все они благополучно вернулись на свои базы, заявили в генштабе Турции.

Операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии» (СДС).

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, односторонние действия американской стороны в Сирии привели Турцию в бешенство.