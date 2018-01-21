Лавров рассказал о «бешенстве» Турции из-за политики США в Сирии

Односторонние действия американской стороны в Сирии привели Турцию в бешенство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Сирии США предпринимают односторонние действия, «которые привели в бешенство уже Турцию», сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия», – сказал министр.

На вопрос о том, может ли оказаться срыв американцами иранской сделки выгодным для России, Лавров сообщил, что «есть такая школа мысли не в российском руководстве».

Операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии» (СДС) в борьбе с террористами «Исламского государства*».

В Минобороны в субботу заявили, что развитию кризиса на северо-западе Сирии способствовали «провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».

Напомним, еще до начала турецкой операции, 14 января в США сообщили, что «подготовят пограничную службу безопасности Сирии» из числа бойцов курдской коалиции «Силы демократической Сирии», которая будет действовать у границ с Турцией. Позже Пентагон открестился от данной инициативы, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон и вовсе назвал сообщение о создании «сил безопасности границы» «оговоркой».