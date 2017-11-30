Сирийские войска начали ликвидацию группировки «Джебхат ан-Нусра» в Идлибе

Правительственные войска и ополчение Сирии приступили к ликвидации группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), окруженной в восточной части провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В состав «Джабхат ан-Нусра» входят более 1,5 тыс. боевиков, они имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы, передает РИА «Новости» содержание сообщения министерства.

В ходе наступательных действий за прошедшие сутки сирийские войска продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур.

От боевиков уже освобождены 24 населенных пункта.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке народного ополчения завершили окружение крупной группировки «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб.