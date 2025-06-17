Хакеры впервые протестировали на россиянах вредоносное ПО SuperCard

Хакеры начали с мая тестировать ПО SuperCard против клиентов банков России

Tекст: Ирма Каплан

Вредоносное ПО SuperCard, представляющее собой модификацию программы для анализа NFC-трафика NFCGate, начало тестироваться хакерами против клиентов российских банков в мае, передает ТАСС.

До этого оно применялось против пользователей европейских банков, в частности, в Италии. В ИБ-компании F6 отмечают, что хакеры впервые атаковали россиян с помощью NFCGate в августе 2024 года.

По данным F6, к концу первого квартала 2025 года ущерб российских пользователей от атак с использованием NFCGate и его вариаций достиг 432 млн рублей. Более 175 тыс. Android-устройств были скомпрометированы.

Вредоносное ПО перехватывает NFC-трафик, что позволяет хакерам похищать данные банковских карт и средства со счетов клиентов.

SuperCard отличается от других известных модификаций NFCGate по функционалу и структуре кода. В F6 подчеркнули, что с момента первого публичного упоминания SuperCard за рубежом до атаки на пользователей в России прошло менее месяца.

О платформе, через которую распространялось ПО, впервые стало известно в апреле, когда были зафиксированы атаки на клиентов банков Италии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.

До этого эксперты рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества в июне. В свою очередь, МВД сообщило, что мошенники используют специальные схемы для получения доступа к банковским данным продавцов на онлайн-платформах.