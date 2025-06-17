Российские военные рассказали, как дроны ВСУ били по своим плененным сослуживцам

Tекст: Ирма Каплан

«В Троицком обнаружили двух врагов. В подвал посадили их, четверо суток не получилось вывести. Когда повели, обоих «затрехсотило» (получили ранения – прим. ВЗГЛЯД). Один пленный «вытек», оказывали ему помощь, но было бесполезно, слишком тяжелое ранение», – сообщил ТАСС Сыч.

По его словам, дроны налетели роем, минометы не давали проходу.

«Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», – отметил российский штурмовик.

Командир штурмовиков добавил, что российские бойцы, выводившие пленных, тоже получили ранения в ходе атаки FPV-дронов и минометного огня.

Позже, в тот же вечер, оставшихся военных и выжившего пленного эвакуировала другая группа российских военнослужащих. По словам Сыча, украинские силы целенаправленно атаковали своих.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный служащий ВСУ рассказывал о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.

До этого украинский военнопленный отметил, что военные ВСУ недовольны условиями и причинами участия в боевых действиях, считая свои жертвы напрасными.