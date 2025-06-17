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При освобождении Троицкого дроны ВСУ намеренно били по украинским пленным
Российские военные рассказали, как дроны ВСУ били по своим плененным сослуживцам
Российские военные при попытке вывести пленных с территории Троицкого подверглись массированной атаке FPV-дронов, один украинский военный получил смертельное ранение, рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Сыч».
«В Троицком обнаружили двух врагов. В подвал посадили их, четверо суток не получилось вывести. Когда повели, обоих «затрехсотило» (получили ранения – прим. ВЗГЛЯД). Один пленный «вытек», оказывали ему помощь, но было бесполезно, слишком тяжелое ранение», – сообщил ТАСС Сыч.
По его словам, дроны налетели роем, минометы не давали проходу.
«Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», – отметил российский штурмовик.
Командир штурмовиков добавил, что российские бойцы, выводившие пленных, тоже получили ранения в ходе атаки FPV-дронов и минометного огня.
Позже, в тот же вечер, оставшихся военных и выжившего пленного эвакуировала другая группа российских военнослужащих. По словам Сыча, украинские силы целенаправленно атаковали своих.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный служащий ВСУ рассказывал о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.
До этого украинский военнопленный отметил, что военные ВСУ недовольны условиями и причинами участия в боевых действиях, считая свои жертвы напрасными.