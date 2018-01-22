Назван размер компенсаций пострадавшим при атаке на школу в Бурятии

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ.

Во время пленарного совещания в правительстве Бурятии Цыденов сообщил, что пострадавшие получат по 400 тыс. рублей. «Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», – приводит его слова ТАСС.

В региональном кабмине уточнили, что выплаты получат пять школьников и учительница. Средства возьмут из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии, в общей сложности выделят 2,4 млн рублей.

Выплаты начислят пострадавшим на счета в банках.

Напомним, утром 19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ. Он бросил в кабинет русского языка и литературы коктейль Молотова, а затем с топором напал на учеников и преподавателя. В результате пострадали семь человек. Мотивом преступления могла стать плохая оценка в четверти. По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям.

В понедельник суд продлил срок задержания подростка, подозреваемого в нападении на школу. Он все еще находится в больнице после того, как, по данным следствия, пытался совершить суицид. Кроме того, в понедельник школа возобновила работу. Сейчас она охраняется сотрудниками военной полиции, но вскоре к работе в учебном заведении приступит частное охранное предприятие.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети.