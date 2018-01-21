НАСА сообщило о приближении к Земле огромного астероида

К Земле приближается астероид 2002 AJ129 размером от 500 метров до 1,2 километра, сообщили в НАСА.

Он движется со скоростью около 34 километров в секунду, максимальное приближение астероида к Земле произойдет 4 февраля в 13.30 по тихоокеанскому времени – он окажется на расстоянии 4,2 млн километров от планеты, сообщает «Российская газета».

При этом в НАСА подчеркнули, что как минимум в ближайшие сто лет столкновения астероида с Землей не случится.

В декабре к Земле приближался другой крупный астероид – 3200 Фаэтон.