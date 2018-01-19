Стали известны подробности о семье напавшего на школу в Бурятии подростка

Подросток, заподозренный в нападении на школу в Улан-Удэ, оказался сыном прапорщика.

Как сообщает РИА «Новости», отец школьника с семьей не проживает.

Напомним, в пятницу, 19 января, подросток напал на школу в столице Бурятии – Улан-Удэ, в результате чего пострадали семь человек. По другим данным, нападавших было трое. Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему плохая оценка по русскому языку.

По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям – «покушение на убийство двух и более лиц» и «халатность». По информации детского омбудсмена Бурятии, школа, где произошел инцидент, не охранялась.