ПВО Москвы отразила атаку условного противника

Подразделения московской ПВО ВКС России на практике отработали отражение нападения условного противника в воздухе со сменой мест дислокации, сообщили в Минобороны.

«Расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработали перевод ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» с боевого положения в походное, совершение марша в новый позиционный район, отражение нападения условного воздушного противника, а также заряжание пусковых установок зенитными управляемыми ракетами», – цитирует сообщение ТАСС.

Накануне в Минобороны сообщили, что военные летчики провели учения в Южном военном округе, в ходе полетов впервые были посажены на автомобильную трассу истребители и бомбардировщик.