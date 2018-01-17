Боевые самолеты в Ростовской области приземлились на автотрассу

Военные летчики провели учения в Южном военном округе, в ходе полетов впервые были посажены на автомобильную трассу истребители и бомбардировщик.

«Экипажи истребителей Су-30М2 и бомбардировщика Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа впервые отработали конвейерную посадку самолетов на автомобильную дорогу в Ростовской области в рамках летного тактического учения», – сообщается на сайте Минобороны.

Самолеты трижды сели на автодорогу шириной 18 метров. За штурвалом одного из истребителей находился командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

Отмечено, что из-за сложных погодных условий посадка осуществлялась конвейерным способом, то есть без полной остановки.

Также в ходе тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.

Во время учений подразделения охраны взлетной полосы отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы. Поисково-спасательный вертолет Ка-27 эвакуировал условно раненого военнослужащего.