«ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку самых популярных сайтов на Украине

По итогам декабря 2017 года российские интернет-порталы «ВКонтакте» и «Яндекс» остаются в пятерке рейтинга самых посещаемых сайтов на Украине, сообщила Интернет-ассоциация страны.

«По итогам декабря 2017 года на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями», – цитирует сообщение ассоциации РИА «Новости».

Отмечается, что в рейтинг сайтов украинского сегмента интернета по посещаемости последовательно вошли Google, Youtube, а также Facebook. Четвертое и пятое места рейтинга заняли соответственно «ВКонтакте» и «Яндекс». В десятку рейтинга вошли российские сайты «Одноклассники» и Mail.ru.

Напомним, в мае 2017 года украинские власти ввели запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы Mail.ru и «Яндекс». Большинство украинцев не поддержали блокировку российских соцсетей.

В начале августа сообщалось, что блокировка российских ресурсов изменила картину популярных сайтов среди украинцев. При этом запрещенные Киевом сайты «ВКонтакте», Mail.ru и «Яндекс» остаются в украинском топе, хотя и покинули первую десятку.