СМИ: Устроивший поножовщину в пермской школе поддерживал Навального в соцсетях

Один из нападавших на учеников пермской школы поддерживал в социальных сетях блогера Алексея Навального, сообщают СМИ.

В частности, RT сообщает, что перед тем как устроить поножовщину в школе, один из нападавших удалил из своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» все записи. Однако в соцсетях остались его комментарии, где он высказывался в поддержку Навального.

При этом на вопрос, почему он поддерживает Навального, он ответил, что ему все равно, кто развалит страну, поскольку Россия – это «страна рабов».

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По версии СК, резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным СМИ, резню организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков вместе со своим другом. Однако, по предварительным данным, предполагаемые организаторы резни поссорились во время нападения и начали наносить удары друг другу.