Финалистам конкурса «Лидеры России» из Москвы предложат стажировку в правительстве

Московские победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» смогут пройти стажировку в правительстве столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин рассказал, что к людям, прошедшим в полуфинал, уже «присматриваются», чтобы сделать соответствующие предложения после анализа кадрового состава, передает РИА «Новости».

Также мэр намерен обсудить с финалистами «их дальнейшие возможности, их дальнейшую судьбу, конечно, с учетом того, что далеко не все хотят работать в государственных органах власти».

Собянин добавил, что по итогам конкурса «Лидеры России» правительство Москвы переосмыслит подход к подбору кадров, и выразил надежду, что в дальнейшем конкурс станет новой традицией формирования кадрового потенциала. По его словам, среди общего числа участников конкурса (89 тыс.) 37 тысяч представляют Москву.

Он отметил, что ранее в Москве уже существовала система подбора резерва управленческих кадров, но она не имела масштаба конкурса «Лидеры России».

Обращаясь к полуфиналистам, Сергей Собянин подчеркнул, что все они будут востребованы в столице, так как правительству «очень важно иметь постоянную подпитку кадров».

Напомним, конкурс «Лидеры России» является одним из проектов линейки «Россия – страна возможностей», возникшей по инициативе президента России Владимира Путина, который потребовал наладить работу социальных лифтов.

В среду в Подмосковье открылся первый полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря о требованиях, предъявляемых участникам конкурса, заявил, что лидер должен проявлять лучшие качества в экстремальных условиях, чтобы «вывести из кризиса, обеспечить прорыв, найти умные решения».

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков во время круглого стола с представителями проектов платформы «Россия – страна возможностей», состоявшего в Подмосковье в среду, заявил, что развитие человеческого капитала в стране выходит на принципиально иной уровень.

Ранее Владимир Путин заявил, что конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным.