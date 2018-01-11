Путин: Конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным

Конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным, власти будут и дальше заниматься их поиском заявил на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств президент России Владимир Путин.

«Я слежу за этим (отборочными соревнованиями конкурса «Лидеры России», – прим. ВЗГЛЯД) лично. Считаю, что организация и характер работы и результаты работы положительные», – цитирует Путина ТАСС.

Глава российского государства заявил, что для него оказалось неожиданостью то, что на участие в конкурсе было подано «такое большое, если не сказать огромное количество заявок».

«Это значит интерес очень большой и ничего общего с конъюнктурой текущего политического процесса не имеет», – добавил Путин.

Путин добавил, что одним из приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров, Россия проводит свои национальные конкурсы профессионального мастерства и участвует в международных, а также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса молодым специалистам, передает РИА «Новости».

«Это происходит повсеместно. Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать перспективных молодых людей», – отметил Путин. Глава государства пояснил, что данная работа является большой многоплановой программой, и конкурс «Лидеры России» относится к ней.

При этом он подчеркнул, что средства, выделяемые на данные проекты, предназначены не для трудоустройства, а для профессионального роста и развития молодых специалистов. «Безусловно, будем в том числе и из них формировать федеральный резерв», – сказал президент.

Накануне первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что наставники конкурса управленцев «Лидеры России», среди которых высшие государственные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций, начинают изучать и выбирать участников конкурса на этапе полуфиналов.

Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая возникла по указанию Владимира Путина, который потребовал наладить работу социальных лифтов.