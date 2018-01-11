Путин: Конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным

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Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Россия стала первой среди развивающихся экономик Фото: Bobby Yip/Reuters
Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП? Подробности...
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В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии. Подробности...
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Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублейФото: Lee Jae Won/Reuters
Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны. Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...

«Движение вверх» вряд ли отберут в номинанты на «Оскар»

Эдуард Биров, журналист
Фильм «Движение вверх» о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года если и не станет первым после балабановского «Брата» народным фильмом, то уж точно войдет в когорту выдающихся лент. Подробности...
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Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
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          Путин: Конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным

          11 января 2018, 19:52

          Текст: Антон Касс

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          Конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным, власти будут и дальше заниматься их поиском заявил на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств президент России Владимир Путин.

          «Я слежу за этим (отборочными соревнованиями конкурса «Лидеры России», – прим. ВЗГЛЯД) лично. Считаю, что организация и характер работы и результаты работы положительные», – цитирует Путина ТАСС.

          Глава российского государства заявил, что для него оказалось неожиданостью то, что на участие в конкурсе было подано «такое большое, если не сказать огромное количество заявок».

          «Это значит интерес очень большой и ничего общего с конъюнктурой текущего политического процесса не имеет», – добавил Путин.

          Путин добавил, что одним из приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров, Россия проводит свои национальные конкурсы профессионального мастерства и участвует в международных, а также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса молодым специалистам, передает РИА «Новости».

          «Это происходит повсеместно. Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать перспективных молодых людей», – отметил Путин. Глава государства пояснил, что данная работа является большой многоплановой программой, и конкурс «Лидеры России» относится к ней.

          При этом он подчеркнул, что средства, выделяемые на данные проекты, предназначены не для трудоустройства, а для профессионального роста и развития молодых специалистов. «Безусловно, будем в том числе и из них формировать федеральный резерв», – сказал президент.

          Накануне первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что наставники конкурса управленцев «Лидеры России», среди которых высшие государственные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций, начинают изучать и выбирать участников конкурса на этапе полуфиналов.

          Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая возникла по указанию Владимира Путина, который потребовал наладить работу социальных лифтов.


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