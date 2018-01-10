Наставники решили выбирать участников конкурса «Лидеры России» с полуфиналов

Наставники конкурса управленцев «Лидеры России», среди которых высшие государственные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций, начинают изучать и выбирать участников конкурса на этапе полуфиналов, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала, который стартовал для участников конкурса из ЦФО.

«Сегодня в зале уже достаточное количество наставников, коллеги будут выходить выступать, и у нас у всех задача, и у меня, как у наставника, начинать приглядываться (к полуфиналистам)», – передает ТАСС слова Кириенко.

Он подчеркнул, что наставники располагают всеми результатами тестов и экзаменов, пройденных участниками ранее, и рассказал о процедуре отбора наставниками участников.

«Те, кто проходит в финал, у них будет возможность посмотреть на список из более чем 60 наставников и отметить тех, к кому бы они хотели попасть, предварительно можно будет выбрать до пяти желаемых наставников. После этого каждый из наставников получает список всех конкурсантов, которые бы хотели к нему попасть, и сможет выбрать наставляемых из этого списка», – уточнил он.

Кириенко отметил, что цель организаторов конкурса – сделать так, чтобы «пары – наставник и наставляемый – были сформированы по взаимному интересу».

Вместе с тем Кириенко отметил, что всех прошедших в полуфинал можно уже назвать победителями, потому что это люди, доказавшие свой профессионализм и высокую квалификацию в различных сферах.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона надеются найти новых топ-менеджеров для Подмосковья благодаря всероссийскому конкурсу управленцев «Лидеры России».

«Нам нужны грамотные управленцы, мотивированные, подготовленные. Очень надеюсь, что мы здесь найдем новых управленцев и лидеров на самые разные позиции. Мы заинтересованы в муниципальном управлении, образовании и здравоохранении», – сказал он.

Полуфинал конкурса по Центральному федеральному округу проходит в среду в Истринском городском округе Подмосковья, финал состоится в феврале в Москве. От Подмосковья в полуфинале участвуют более 70 человек.