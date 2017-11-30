Губернатор Подмосковья: Лидер должен проявлять лучшие качества в экстремальных условиях

«Лидер проявляет свои качества в самые необходимые, критические моменты. В этом заключается его роль – вывести из кризиса, обеспечить прорыв, найти умные решения», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД губернатор Московской области Андрей Воробьев, говоря о требованиях, предъявляемых участникам конкурса управленцев «Лидеры России». В среду в Подмосковье начался первый полуфинал конкурса в ЦФО.

В среду в Корпоративном университете Сбербанка, расположенном в подмосковной деревне Аносино, открылся первый полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. Этот конкурс, напомним, проводится по инициативе президента Владимира Путина, и является частью открытой проектной платформы «Россия-страна возможностей». Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

«Девиз конкурса: «Лидерами не рождаются. Пора стать одним из них», ­– подчеркнул, общаясь с журналистами, губернатор Московской области Андрей Воробьев. На площадке конкурса собралось более трехсот участников, показавших лучшие результаты в ЦФО (напомним, что специально для конкурса была разработана программа тестирования, не имеющая аналогов в мире).

Собственно Подмосковье представлено 70 специалистами. И, как подчеркнул губернатор Воробьев, благодаря всероссийскому конкурсу областные власти надеются найти новых топ-менеджеров для региона. Отметим, что для участников, не прошедших отбор, но показавших неплохие результаты, будут обозначены карьерные перспективы в их регионах. На самых первых стадиях конкурса отмечалось, что конкуренция среди участников очень высокой: примерно каждый второй из тех, кто дошел до начала тестирования, представлял высшее руководство – топ-менеджеров, собственников бизнесов и руководителей предприятий. Даже с высокими результатами дальше удалось пройти не всем.

Всероссийский финал конкурса, напомним, пройдет в феврале в Москве – и он обещает стать соревнованием наивысших достижений. Но уже сейчас наставники конкурсантов (в том числе – высшие государственные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций), начинают изучать и выбирать участников конкурса на этапе полуфиналов. Об этом, выступая на открытии полуфинала, рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Как сообщают организаторы конкурса, всего в финал выходит 2700 человек, по 300 человек от каждого округа, а в Центральном федеральном округе из-за огромного количества заявок – 600 человек. Сильнейшие 300 человек из числа участников получат грант в размере 1 млн рублей (сумма гранта рассчитывалась из примерной стоимости программы MBA).

Потратить грант можно только на дополнительное образование победителя, на повышение квалификации. Финалисты смогут стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва, получат возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие и самые известные управленцы страны. Среди наставников конкурса: руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу.

На стадии полуфинала участников ожидает весьма насыщенная программа. Каждый из федеральных полуфиналов занимает четыре дня. Программа второго и третьего дня рассчитана на 12 часов: с 10 часов утра до 22 часов вечера. В рамках программы предусмотрены мастер-классы наставников, а также вечерняя мотивационная программа, командообразующие игры. Сразу после церемонии открытия конкурса прошла дискуссионная панель на тему «Лидерство в управлении экономикой: какими качествами должен обладать руководитель?». Модератором дискуссии выступил член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

«Мир жесток, а жизнь сложна. Лидер должен проявлять свои лучшие лидерские качества как раз в экстремальных ситуациях. Когда все гладко и комфортно, то можно расслабиться. Лидер проявляет свои качества в самые необходимые, критические моменты. В этом и заключается его роль – вывести из кризиса, депрессии, обеспечить прорыв, найти самые умные решения», - подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что лидер ­– это, прежде всего, ведущий за собой.

Одним из главных вопросов для лидеров – как действовать при недобросовестной конкуренции, когда соперник, что называется, «бежит по газону», как выразился на церемонии открытия руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

«Конечно, нужно выживать в разных условиях. Не всегда все происходит по правилам и законам», - отметил и Воробьев. Можно было бы сказать, что все способы хороши, но «они не должны нарушать человеческое достоинство», – подчеркнул губернатор. Он напомнил, что человек всегда должен оставаться человеком, сохранять в себе, так сказать, «правильные человеческие качества».

Говоря о значении конкурса, собеседник подчеркнул: «Очевидно это социальный лифт. Это еще одна площадка, еще одна возможность найти способных, одаренных и, может быть, выдающихся (лидеров – прим. ВЗГЛЯД). Дай Бог, чтобы это получилось», – резюмировал губернатор.

Один из наставников, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил газете ВЗГЛЯД, пока преждевременно говорить о том, что он предложит своим подопечным. Он пояснил, что когда группы будут сформированы, нужно прежде всего нужно понять их интересы. «Эти вещи возникают из опыта. Когда аудитория находится рядом с тобой, то ты понимаешь, что этим людям нужно, а они формулируют тебе вопросы. Такое сочетание сильно зависит от аудитории, от уровня образования», – сказал Артемьев.

Он пояснил свою фразу о недобросовестной конкуренции, о тех, кто для достижения цели «бежит по газону».

«Мой жизненный опыт показывает, что во многих случаях, если ты можешь, лучше просто бежать быстрее. Если этот человек бежит по газону, то он, видимо, чувствует свою слабость, он не может опередить иначе», - пояснил он.Что касается мнения о том, что конкурс стал социальным лифтом для его участников, Артемьев признался, что придает большее значение тому, что у большого количества молодых людей появилась надежда на шанс.

«Если конкурс будет повторяться, а президент решил, что он будет повторяться, то у каждого человека, даже из самой глухой провинции, появляется самая крутая реализация надежд. Это возможность получить интересную работу и высокую заработную плату», - считает Игорь Артемьев.

В свою очередь член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков отметил, что лидерские качества могут быть и врожденными.

«Лидерство – это комплексная вещь. Она включает в себя совокупность трех видов интеллектов: академический, эмоциональный и тактический. С академическим ты не рождаешься, а становишься. А с эмоциональным рождается скорее. Тактический интеллект – это твой жизненный опыт. Совокупность трех интеллектов лежит в основе оценки лидерских способностей, в частности, в американских университетах», – сказал Ремчуков газете ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что задачи конкурса заключаются в том, чтобы стать социальным лифтом для молодых и талантливых людей. «Участие в конкурсе – это создание маршрутной карты к этому лифту», – уверен он.

При этом Ремчуков не согласился с мнением, что лидер для достижения успеха должен прибегать в том числе и к недобросовестным методам достижения результатов. К недобросовестной конкуренции он отнес, например, переманивание журналистов из одних изданий в другие. «Я рассматриваю это как недобросовестную конкуренцию», – признался он, добавив, что «осуждает откровенную недобросовестную конкуренцию против закона».

Добавим, что на октрытии конкурса представитель открытой платформы для предложений по развитию социальных лифтов и поддержке волонтеров «Россия – страна возможностей» Алена Август, рассказала: платформа (на базе которой проходит и конкурс «Лидеры России») может быть дополнена новыми проектами. «Сейчас у нас порядка пяти-семи проектов, которые готовятся и рассматриваются», ­– рассказала Алена Август перед открытием полуфинала «Лидеров России».