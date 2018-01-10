Платформу «Россия – страна возможностей» дополнят новыми проектами

Открытая платформа для предложений по развитию социальных лифтов и поддержке волонтеров «Россия – страна возможностей» может быть дополнена новыми проектами, сообщила представитель платформы Алена Август перед началом первого полуфинала для участников конкурса «Лидеры России» из Центрального федерального округа.

«Сейчас у нас порядка пяти-семи проектов, которые готовятся и рассматриваются», – передает ТАСС слова Август.

Она напомнила, что в данный момент на базе платформы реализуются 13 проектов, включая конкурс «Лидеры России», олимпиады «Я-профессионал», конкурс для школьников «РДШ – территория управления».

При этом некоторые уже существующие проекты в рамках платформы начали взаимодействовать между собой.