Глава Орловщины: Развитие человеческого капитала выходит на принципиально иной уровень

Сейчас основной инвестицией в регион является человеческий капитал. Мы максимально заинтересованы в участии и в социальных, и в бизнес-проектах — молодежных и перспективных, — заявил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Он принял участие в круглом столе с представителями проектов платформы «Россия — страна возможностей», состоявшемся в Подмосковье.

В Истринском районе Московской области на площадке первого полуфинала Всероссийского открытого конкурса управленцев «Лидеры России» в среду состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители 11 проектов платформы «Россия - страна возможностей», частью которой является и конкурс «Лидеры России», - говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» подтвердил репутацию флагманского проекта открытой проектной платформы «Россия - страна возможностей», в которую также входят еще 12 проектов. Круглый стол состоялся в Корпоративном университете Сбербанка, где на полуфинале конкурса за круглым столом собрались представители 11 из них: студенческая олимпиада «Я - профессионал», акция признательности «Благодарю», Портал бизнес-навигатора МСП, Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», проект «Профстажировки», чемпионат по профмастерству «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)», конкурс для школьников «РДШ - территория самоуправления», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», чемпионат по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс» и другие.

В дискуссии приняли участие врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, вице-губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев, ректор РГСУ, член наблюдательного совета конкурса Наталья Починок, председатель Общественной палаты Москвы, член наблюдательного совета Константин Ремчуков.

Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, руководитель проекта «Портал бизнес-навигатора МСП» Александр Браверман в ходе круглого стола рассказал о результатах, достигнутых проектом: «Для того чтобы российский бизнес был более успешен, вносил больший вклад в ВВП, необходимо было дальше делать этот бизнес более квалифицированным, поэтому мы и создали такой портал, который называется бизнес-навигатор МСП. В этой системе зарегистрировано 716 тысяч уникальных пользователей. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые пользуются порталом, по состоянию на 25 декабря составляло 513 тысяч. Прирост в неделю составляет 15-20 тысяч регистраций».

Также о своем опыте использования портала бизнес-навигатора МСП рассказал молодой предприниматель Павел Гуло из Тульской области, который занимается производством фруктовых чипсов.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков проявил интерес к проектам, реализующим кадровые и социальные лифты.

«Сейчас основной инвестицией в регион является человеческий капитал. Вопрос развития человеческого капитала выходит на принципиально иной уровень, поэтому мы максимально заинтересованы в участии и в социальных, и в бизнес-проектах - молодежных и перспективных, – сказал глава области. – На уровне Орловской области я ставлю для себя задачу перехода от просто грантовой поддержки в традиционном виде к грантовой поддержке во взаимосвязи с применением предприятия, финансирования самых «нереализуемых идей», которые потом можно будет внедрять уже и на существующие производства, и в государственное управление».

Руководитель конкурса «Я - профессионал», старший директор по взаимодействию с органами власти НИУ ВШЭ Валерия Касамара рассказала о проекте и его текущих результатах.

«Олимпиада задумывалась как социальный лифт, который поможет студентам найти свой дальнейший путь. После вузов многие теряются и не понимают, как им жить дальше. Наша задача заключалась в том, чтобы показать студентам бакалавриата, что у них есть возможность через олимпиаду поступить без экзаменов в магистратуру, а студентам магистратуры - что они могут без экзаменов поступить в аспирантуру или пойти на стажировки в крупнейшие российские компании. В результате в олимпиаде приняли участие все регионы Российской Федерации, кроме Чукотки, которая официально написала, что у нее студентов нет. В этом году олимпиада прошла по 27 направлениям, и мы получили около 300 тысяч заявок, к 2020 году будет уже 60 направлений», – рассказала Касамара.

Начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий на круглом столе рассказал о Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

«Конкурс очень сильно обновился и, в отличие от своего предшественника, он объединяет всю молодежную политику: приглашаются участники в возрасте 14-30 лет, все могут участвовать. Для молодежной политики за 25 лет это действительно прорыв. Из нововведений: у нас добавилась творческая молодежь. Потому что когда Владимир Путин приезжал на форум «Таврида», который мы организуем, было пожелание, чтобы для творческой молодежи мы сделали какой-то отдельный конкурс», - напомнил Литвицкий.

«Размеры грантового конкурса действительно приличные, потому что мы исходили из потребностей, и весь конкурс, номинации и предложения собирались от ребят, это придумали не мы. Сейчас мы попробуем это в 2018 году и подумаем, что сделать в 2019 и 2020 году. Также к нам добавились вузы, что тоже очень важно, добавились молодежные коллективы, студенческие клубы, как официальные, так и неформальные - мы хотим объять всю молодежь», - пояснил он.

Гости круглого стола высказали готовность оказывать всестороннюю поддержку проектам открытой платформы «Россия - страна возможностей», в частности проводить встречи с представителями проектов в своих регионах.

Напомним, ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД губернатор Московской области Андрей Воробьев, который также участвовал в круглом столе, упомянул о требованиях, предъявляемых участникам конкурса управленцев «Лидеры России». Он подчеркнул, что «лидер проявляет свои качества в самые необходимые, критические моменты. В этом заключается его роль – вывести из кризиса, обеспечить прорыв, найти умные решения».