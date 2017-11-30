Российские специалисты создают тяжелую огнеметную систему нового поколения

НПО «Сплав» создает опытный образец тяжелой огнеметной системы нового поколения на колесном шасси «Тосочка», сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«На НПО «Сплав» ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси», – сказал Лепин, передает ТАСС.

Он также отметил, что в прошлом году в рамках инвестиционной программы на НПО «Сплав» был дан старт проекту «Прорыв», направленному на расширение производственных мощностей. В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

На данной площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».