Стало известно об испытаниях РСЗО «Торнадо-С» в Сирии

В ходе операции в Сирии российские войска применяли реактивную систему залпового огня нового поколения «Торнадо-С», сообщил генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин в ходе подведения итогов работы в 2017 году.

В докладе он сообщил, что в 2017 году специалисты АО «НПО «СПЛАВ» и смежных предприятий с положительным результатом завершили государственные испытания новой, опытной реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», пишет военный блог bmpd.

Лепин заявил, что система «задала новый вектор в развитии» РСЗО и в России, и в мире. Он отметил, что боевая машина системы «Торнадо-С» полностью автономна и оснащена оборудованием, которое обеспечивает выполнение боевых задач без выхода номеров расчета из кабины. На огневой позиции «Торнадо-С» находится всего несколько минут, а затем, не дожидаясь попадания снарядов в цель, выдвигается к новому месту дислокации.

Издание предприятие «Новости «Сплава» от 21 декабря 2017 года сообщает, что из системы можно вести стрельбу на большую дальность, чем из БМ РСЗО «Смерч», накрывая одним залпом площадь около 100 футбольных полей.

В мае сообщалось, что реактивные артиллерийские бригады получат вместо систем «Смерч» модернизированные «Торнадо-С» до 2020 года.