Спикер парламента Молдавии назначил главу МИД в обход президента

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10 января, среда  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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Новая война за передел Балкан перестает быть пустой угрозой

Милорад Додик и Анатолий Бибилов на исторической встречеФото: presidentruo.org
Грузия возмущена «неслыханной наглостью»: президентскую делегацию Южной Осетии принимают в Европе на государственном уровне. Но самой Европе сейчас не до Грузии, ее беспокоит принимающая сторона – Республика Сербская и ее президент Милорад Додик. Считается, что последний ведет РС к выходу из Боснии. Следовательно, к новой кровавой войне на Балканах. Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Популистская повестка отдана на откуп таким, как Грудинин

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Западный популизм – это в первую очередь контригра против наступающей либеральной глобализации, диктатуры политкорректности и постгуманизма. В России популизм – по крайней мере, пока – решает совсем иные задачи. Подробности...
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За что можно так не любить собственную страну?

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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          Спикер парламента Молдавии назначил главу МИД в обход президента

          10 января 2018, 11:22

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил главой МИД посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, а также утвердил еще шестерых членов правительства.

          Церемония принятия присяги прошла в резиденции президента республики Игоря Додона, передает РИА «Новости». Декреты о назначении членов кабмина вступают в силу с момента подписания.

          Главой Минэкономики назначен Кирилл Габурич, вице-премьером по европейской интеграции стал Юрий Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты – Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды –Ливиа Волконович, а министром юстиции – Александр Тэнасе.

          Напомним, 21 декабря Додон подписал декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Андрея Галбура и еще пятерых членов правительства. 28 декабря Додон повторно отказался утверждать кандидатуры министров, предложенные главой правительства Павлом Филипом и обвинил молдавских депутатов в попытке узурпации власти.

          Позже Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шестерых членов правительства и временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона.


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