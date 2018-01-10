Спикер парламента Молдавии назначил главу МИД в обход президента

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил главой МИД посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, а также утвердил еще шестерых членов правительства.

Церемония принятия присяги прошла в резиденции президента республики Игоря Додона, передает РИА «Новости». Декреты о назначении членов кабмина вступают в силу с момента подписания.

Главой Минэкономики назначен Кирилл Габурич, вице-премьером по европейской интеграции стал Юрий Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты – Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды –Ливиа Волконович, а министром юстиции – Александр Тэнасе.

Напомним, 21 декабря Додон подписал декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Андрея Галбура и еще пятерых членов правительства. 28 декабря Додон повторно отказался утверждать кандидатуры министров, предложенные главой правительства Павлом Филипом и обвинил молдавских депутатов в попытке узурпации власти.

Позже Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шестерых членов правительства и временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона.

