Додон обвинил молдавских депутатов в попытке узурпации власти

По мнению президента Молдавии Игоря Додона, обращение группы депутатов в конституционный суд страны по поводу временного отстранения главы республики от должности является узурпацией власти.

Группа депутатов обратилась в суд после того, как Додон отказался утвердить новых членов кабмина.

Додон сообщил, что у него самого и всего народа Молдавии в 2018 году появится возможность «дать оценку этим действиям» (в 2018 году в стране пройдут парламентские выборы), передает РИА «Новости» со ссылкой на «РТР-Молдова».

Он также подчеркнул, что депутаты нарушили процедуру, поскольку «обращаться в конституционный суд должен либо парламент, либо правительство».

«В данном случае правительство не может, потому что не может собрать кворум. Парламент должен был созвать заседание, принять постановление и пойти в КС», – заявил он.