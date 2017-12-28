Додон повторно отказался утверждать кандидатуру главы МИД

Президент Молдавии Игорь Додон повторно отказался утверждать предложенные главой правительства Павлом Филипом кандидатуры главы МИД и еще шестерых членов кабинета министров.

«Сегодня я повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Филипа», – написал Додон в Facebook.

21 декабря Додон подписал декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Андрея Галбура и еще пятерых членов правительства.

Перед этим глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк предложил заменить семерых из 13 членов правительства. В ответ Додон заявлял, что утвердит отставку министров, но не одобрит новые кандидатуры, предложенные Демпартией.

Напомним, ранее молдавское правительство отозвало из России посла Андрея Негуцу.