КС Молдавии разрешил назначать главу МИД в обход президента

Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

«В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», – передает РИА «Новости» слова члена КС Игоря Доли.

Напомним, 21 декабря Додон подписал декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Андрея Галбура и еще пятерых членов правительства. 28 декабря Додон повторно отказался утверждать кандидатуры министров, предложенные главой правительства Павлом Филипом и обвинил молдавских депутатов в попытке узурпации власти.

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