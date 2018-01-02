КС Молдавии временно прекратил полномочия Додона

Конституционный суд (КС) Молдавии временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона.

КС Молдавии постановил, что «временное отстранение» необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве.

«Президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства», – передает «Интерфакс» постановление суда.

В случае, если премьер-министр снова выдвигает ту же кандидатуру, президент обязан ее утвердить.

Суд решил, что «президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров» и объявил о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности».

Указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьером Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду подтвердил, что будет исполнять обязанности президента и назначит новых членов правительства.

«Конституционный суд в качестве гаранта Конституции предоставил сегодня решение для институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения Основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента, я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», – заявил Канду.

Тем временем сам Додон заявил, что Конституционный суд страны (КС) «вновь грубо нарушил законодательство страны».

«Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов. Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов» – написал Додон в Facebook.

Он назвал «ожидаемым» повторение политического трюка от 17 октября этого года, когда президент страны был отстранен от власти для назначения министром обороны Евгения Стурзы.

По его словам, своим сегодняшним решением КС «окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства».

«Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», – заявил Додон, подчеркнув, что принял решение не отступать.

Он отметил также, что положительная сторона создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан, что «серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы».

Напомним, 21 декабря Додон подписал декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Андрея Галбура и еще пятерых членов правительства. 28 декабря Додон повторно отказался утверждать кандидатуры министров, предложенные главой правительства Павлом Филипом и обвинил молдавских депутатов в попытке узурпации власти.

Ранее во вторник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.