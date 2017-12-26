Патрушев: США навязывают образы стран-агрессоров в собственных интересах

Соединенные Штаты навязывает образы стран-агрессоров в своих экономических интересах и действуют, как во времена холодной войны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев напомнил, что в новой американской стратегии национальной безопасности Иран и КНДР названы странами-изгоями, а Россия и Китай – «ревизионистскими авторитарными державами», которые бросают вызов США и стремятся подорвать их безопасность. Среди приоритетов внешней политики США этот документ отмечает «укрепление мира при помощи силы» и «распространение американского влияния».

«За навязываемыми Вашингтоном образами стран-агрессоров стоят реальные экономические интересы и все те же, не меняющиеся десятилетиями экспансионистские установки времён холодной войны», – сказал Патрушев.

Он также добавил, что США используют ракетно-ядерную проблему КНДР для милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и сдерживания России и Китая.

По его словам, Вашингтон «последовательно реализует свои планы по размещению в странах региона элементов своей глобальной системы ПРО». «Поэтому нельзя исключать, что нагнетание обстановки вокруг КНДР во многом способствует реализации стратегических установок Соединённых Штатов», – отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что в случае войны на Корейском полуострове погибнут десятки тысяч граждан США, проживающие в Южной Корее, добавив, что «такие потери на языке военных всех стран мира принято называть неприемлемыми. Позиции ракетных комплексов с оперативно-тактическими ракетами, ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня Северной Кореи находятся на расстоянии каких-то 50 километрах от Сеула».

Патрушев уверен, что разрешать ситуацию на Корейском полуострове нужно только с помощью дипломатии.

«Этот замкнутый круг необходимо разорвать исключительно политико-дипломатическим путем. Именно поэтому Россия совместно с Китаем предложила «дорожную карту» урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, первый этап которого предполагает введение моратория на ракетные и ядерные испытания со стороны Пхеньяна с одновременным сокращением, а лучше полным прекращением американских военных учений на полуострове», – добавил он.

Напомним, новая американская стратегия нацбезопасности, опубликованная в понедельник, содержит заявление о том, что Северная Корея планирует «убить миллион американцев», используя ядерное оружие.