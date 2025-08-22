Житель Кубани осужден за стрим с уничтожением паспорта

Tекст: Денис Тельманов

Житель Кубани привлечен к административной ответственности по ряду статей, передает ТАСС. В заявлении ГУ МВД России по Краснодарскому краю отмечается, что мужчина во время прямой трансляции выкрикивал лозунги националистической организации недружественного государства и уничтожил паспорт гражданина России.

В отношении него уже вынесены постановления по статьям о пропаганде нацистской атрибутики, дискредитации использования Вооруженных сил России, мелком хулиганстве, возбуждении ненависти и неповиновении полиции.

Видео было снято в 2023 году во время стрима, когда блогер сжег паспорт и транслировал свои действия в интернете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогеру Субхану Мамедову (Subo) заочно предъявлено обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов на 20 млн руб. Мамедов лишился гражданства России из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта и провокационной деятельности в интернете.