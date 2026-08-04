Скончался второй пострадавший при атаке украинских дронов на Волгоград

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», – пояснили в комитете, передает РИА «Новости».

Второй находящийся в интенсивной терапии пациент продолжает лечение, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего в больницах города остаются пять человек, еще двое выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Налет беспилотников произошел в ночь на 31 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли тело погибшей местной жительницы из-под завалов дома после ночной атаки беспилотников.

Логистический комплекс Wildberries в Волгограде загорелся из-за атаки дронов. В городе во время атаки выбило остекление восьми многоквартирных домов.