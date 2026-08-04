Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Скончался второй пострадавший при атаке украинских дронов на Волгоград
Получивший тяжелые ранения в ходе атаки украинских БПЛА в Волгограде пациент умер в клинике, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
«Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», – пояснили в комитете, передает РИА «Новости».
Второй находящийся в интенсивной терапии пациент продолжает лечение, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего в больницах города остаются пять человек, еще двое выписаны домой в удовлетворительном состоянии.
Налет беспилотников произошел в ночь на 31 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли тело погибшей местной жительницы из-под завалов дома после ночной атаки беспилотников.
Логистический комплекс Wildberries в Волгограде загорелся из-за атаки дронов. В городе во время атаки выбило остекление восьми многоквартирных домов.