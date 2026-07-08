Песков обвинил Киев в терроризме против объектов мировой энергетики

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что украинские власти регулярно пытаются атаковать объекты мировой энергетики, передает ТАСС.

«Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы, считаем это очень опасным», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Газпром сообщил об ударе украинских беспилотников по компрессорной станции «Краснодарская», уточняет РИА «Новости». Этот важнейший объект обеспечивает работу газопровода «Голубой поток», по которому топливо экспортируется в Турцию. По словам Пескова, Москва принимает максимальные меры для минимизации опасности таких атак.

В Кремле также надеются на жесткую реакцию международного сообщества. Пресс-секретарь отметил, что Россия рассчитывает на турецких партнеров и руководство других государств. Они должны использовать свое влияние, чтобы предостеречь Киев от дальнейших ударов по критической инфраструктуре.

Ранее власти Турции начали проверку информации о налете дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток».

При этом Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки ВСУ на «Голубой поток»