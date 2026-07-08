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Суд отклонил иск принца Гарри и других звезд к Daily Mail
Иск о взломе телефонов на сумму 50 млн фунтов стерлингов, поданный принцем Гарри, баронессой Дорин Лоуренс и рядом других известных личностей против издателей Daily Mail, был полностью отклонен судом.
Главный редактор издательства Daily Mail назвал решение Высокого суда Лондона знаменательной победой. Судья отклонил дело принца Гарри, баронессы Дорин Лоуренс и других знаменитостей о взломе телефонов, передает Sky News.
Журналист Пол Дакр заявил о безоговорочном оправдании журналистики после вердикта судьи Никлина. Теперь семь истцов, в числе которых сэр Элтон Джон, могут быть обязаны выплатить 50 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек.
«Сегодняшний вердикт – это не просто победа для великолепных журналистов, многие из которых понесли огромные потери в здоровье и жизни, но и для свободы прессы в целом. Не заблуждайтесь: это был заговор, поддержанный Hacked Off, с целью уничтожить газету», – отметил Дакр.
По его словам, сфабрикованный иск отнял ценное время суда и обошелся в огромную сумму. Сторона проигравших пока не дала комментариев по поводу вынесенного решения.
Ранее истцы обвиняли десятки репортеров в организации преступлений, таких как взлом телефонов, кражи, прослушивание автомобилей и установка микрофонов в домах. Суд признал, что ни одно из этих обвинений не соответствует действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году выиграли суд над папарацци в США. Букингемский дворец отказался принять принца Гарри во время визита с семьей в июле.