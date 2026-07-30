Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыпется западоцентричный мир.0 комментариев
В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура
В Харьковской области на востоке Украины после ночной воздушной тревоги и серии мощных взрывов зафиксированы серьезные разрушения на объектах транспортной сети и энергетики, сообщил глава администрации региона Олег Синегубов.
Синегубов подтвердил факт нанесения урона важным транспортным узлам, передает ТАСС.
«В Берестинском районе повреждена железнодорожная инфраструктура», – написал он.
Помимо транспортных артерий, серьезный урон нанесен энергетическому комплексу. Местные власти зафиксировали многочисленные обрывы электросетей сразу в нескольких районах области.
Минувшей ночью на всей территории региона непрерывно звучали сирены воздушной тревоги. В это же время очевидцы сообщали о серии взрывов непосредственно в самом Харькове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля объекты железнодорожной инфраструктуры пострадали в Изюмском районе Харьковской области.
Месяцем ранее глава областной администрации Олег Синегубов заявил о разрушениях транспортной сети в Лозовском районе.
В тот же день Вооруженные силы России нанесли удары по перевозившим военные грузы украинским локомотивам.