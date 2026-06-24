Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
«Герани» поразили ж/д инфраструктуру ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы России нанесли удары «Геранями» по железнодорожным объектам и локомотивам, перевозившим военные грузы для украинской армии на Харьковском направлении, сообщило Минобороны.
Средства объективного контроля зафиксировали разрушения объектов железнодорожной сети, а также повреждения складов и ЛЭП, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Удары пришлись по локомотивам, которые использовались для снабжения подразделений украинских сил.
Как уточнили в министерстве, уничтожение техники и инфраструктуры произошло в районе населенного пункта Лозовая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава подконтрольной Киеву Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в регионе.