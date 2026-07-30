Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве вице-мэра Новосибирска Белякова
Участник убийства вице-мэра Новосибирска Белякова получил девять лет колонии
Виталий Зайцев приговорен к девяти годам колонии строгого режима за участие в убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, совершенном в 2001 году, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Новосибирский районный суд признал Зайцева «виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», передает ТАСС.
Сообщается, что Зайцев наблюдал за обстановкой во время совершения преступления. Он полностью признал вину и заключил соглашение со следствием, поэтому его дело выделили в отдельное производство и рассмотрели в упрощенном порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемыми являются предприниматель Александр Трунов и несколько бывших участников его криминальной организации, так называемой «труновской» ОПГ.
Группировку «Труновская» полицейские называли самой крупной в Сибири и одной из самых мощных в России.
Банда, в частности, была известна громкими заказными убийствами бизнесменов и криминальных авторитетов, ей инкриминируются убийства двух вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова в 2001 и 2003 годах.