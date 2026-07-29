Бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ под Константиновкой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удар с помощью самолетных дронов», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Всего, по уточненным данным управления, операторы подразделения ликвидировали девять украинских боевиков в ходе проведенной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы противника в Константиновке.

В мае операторы подразделения «Горыныч» уничтожили две группы украинских диверсантов.

В апреле российские силовики поразили боевую бронированную машину ВСУ на окраине этого города.