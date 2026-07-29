Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ под Константиновкой
Спецназ ФСБ ликвидировал пять групп украинских диверсантов на окраине Константиновки, сообщили в управлении спецслужбы по Донецкой народной республике.
«Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удар с помощью самолетных дронов», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Всего, по уточненным данным управления, операторы подразделения ликвидировали девять украинских боевиков в ходе проведенной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы противника в Константиновке.
В мае операторы подразделения «Горыныч» уничтожили две группы украинских диверсантов.
В апреле российские силовики поразили боевую бронированную машину ВСУ на окраине этого города.