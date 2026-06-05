Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы в Константиновке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке, передает РИА «Новости».

«Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, силовики выявили и успешно поразили украинский пункт управления. Также был уничтожен ретранслятор для беспилотных летательных аппаратов, уточнили в ФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине мая российские силовики ликвидировали четыре украинские диверсионные группы в Константиновке.

В начале того же месяца операторы подразделения «Горыныч» уничтожили две группы диверсантов вместе с пунктом управления беспилотниками.

В апреле бойцы ФСБ сорвали планы противника по организации засад в городской застройке.