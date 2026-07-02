Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Полиция изъяла более 20 кг марихуаны у жителя Забайкалья
Более 20 кг марихуаны изъяли у 50-летнего мужчины в Забайкальском крае. Он самостоятельно заготовил и употреблял наркотик, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего мужчину в Забайкальском крае, передает ТАСС. В пресс-службе регионального управления МВД поделились деталями прошедшей операции. «В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Балейский» обнаружили в надворных постройках местного жителя растительное вещество с характерным запахом конопли», – заявили в ведомстве.
Растительное сырье находилось в 25 полимерных пакетах. Проведенная экспертиза показала, что изъятым веществом оказалась марихуана общей массой более 20 кг. Следствие установило, что задержанный самостоятельно заготовил запрещенное растение для собственного употребления.
Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Медицинское освидетельствование также подтвердило, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. На него составили административный протокол и поставили на профилактический учет у нарколога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня петербургские полицейские изъяли у подозреваемого в сбыте наркотиков 16 мешков с 200 килограммами гашиша.
Месяцем ранее столичные правоохранители нашли в одном из гаражей 30 килограммов приготовленной для продажи марихуаны.