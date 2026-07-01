Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?14 комментариев
Средняя стоимость газа в Европе выросла на 11% за полгода
Цена на голубое топливо на европейском рынке в первой половине года увеличилась до 515 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По итогам января – июня средняя цена газа в Европе выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.
Подорожание обусловлено напряженностью на Ближнем Востоке и необходимостью раннего заполнения газовых хранилищ перед зимним сезоном.
Зафиксированный показатель оказался на 35% выше значений второй половины прошлого года. В июне стоимость энергоносителя превысила средние котировки июня 2025 года на 22%, несмотря на снижение на 6% по отношению к маю.
В конце весны, 29 мая, газовые фьючерсы торговались на уровне около 554 долларов за 1 тыс. куб. м. К 30 июня торги завершились на отметке примерно 510 долларов, что на 8% ниже показателей конца предыдущего месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за 1 тыс. кубометров. К середине месяца стоимость июльских фьючерсов достигла отметки в 512 долларов. В конце июня котировки на утренних торгах составили около 488 долларов.