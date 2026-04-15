В очередях на въезд в ЕС на границе Белоруссии скопилось более тысячи машин

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что причиной роста пассажиропотока стали длительные выходные с 18 по 21 апреля, связанные с празднованием Радуницы. Госпогранкомитет отметил, что для ускорения оформления физических лиц увеличено количество смен пограничных нарядов, передает РИА «Новости».

Польское направление остается наиболее загруженным для грузового транспорта: перед пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») в ожидании находятся 470 фур, при этом за сутки оформлено только 50% от нормы. Через переход «Бобровники» («Берестовица») в Польшу за сутки пропущено всего 13% большегрузов, а в очереди стоят более 50 грузовых автомобилей.

На литовских пунктах пропуска отмечается скопление 330 грузовиков. Сотрудники «Мядининкая» («Каменный Лог») и «Шальчининкая» («Бенякони») оформили за сутки 14% и 32% грузовиков соответственно, уточнили в погранкомитете.

Что касается легковых автомобилей, наибольшие очереди фиксируются перед польским пунктом «Тересполь» («Брест»), где в ожидании находятся более 930 легковых машин и 40 автобусов. Перед переходом «Кузница Белостоцкая» («Брузги») стоят 60 легковых авто, а за сутки оформлено только 27% транспорта. Перед литовским «Мядининкаем» («Каменный Лог») в очереди находятся 40 легковых автомобилей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ.