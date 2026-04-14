Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив

Tекст: Денис Тельманов

Австралия готова внести свой вклад в восстановление судоходства через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский канал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза.

По словам Марлза, Австралия работает со всеми партнерами над тем, как наиболее эффективно поддержать усилия по обеспечению безопасности в проливе.

Министр подчеркнул: «Мы работаем со всеми нашими партнерами над усилиями, которые предпринимаются в отношении Ормузского пролива, и над тем, как Австралия может внести наибольший вклад».

Марлз отметил, что правительство Австралии глубоко заинтересовано в открытии пролива и возвращении к нормальному состоянию глобальных цепочек поставок топлива.

Он также добавил, что сроки возобновления судоходства зависят от развития ситуации на месте, для этого важно наблюдать за ходом режима прекращения огня и обстановкой вокруг пролива.

Австралия планирует принять участие в саммите, который организуют Британия и Франция для обсуждения мер по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Вопросы безопасности пролива обострились после того, как Центральное командование ВС США начало блокаду этого стратегического маршрута по поручению президента Дональда Трампа, а переговоры между США и Ираном не принесли результатов.

Напомним, эскалация в регионе началась после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, на что последовал ответ Тегерана по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Несмотря на попытки договориться о двенедельном режиме прекращения огня, стороны не достигли соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым, кто прошел Ормузский пролив после введения американских ограничений.

Евросоюз заявил, что не поддерживает действий, которые ограничивают свободу судоходства через Ормузский пролив. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.