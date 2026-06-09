В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).0 комментариев
ВМС Омана спасли 24 моряка с атакованного индийского танкера
У оманского побережья военно-морские силы страны провели операцию по эвакуации экипажа танкера MT Marivex, который подвергся ракетному обстрелу и загорелся, сообщила индийская береговая охрана.
Морской координационный центр спасения (MRCC) в Мумбаи оперативно отреагировал на ракетный удар по танкеру MT Marivex в зоне ответственности Омана, указали в береговой охране, передает ТАСС.
«Получив информацию, MRCC незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа – граждан Индии – силами вертолетов ВМС Омана», – добавили там.
Все спасенные члены экипажа находятся в безопасности. Жертв и пострадавших удалось избежать. Судно сейчас стоит на якоре недалеко от побережья острова Масира.
Накануне у берегов Омана после атаки американских войск загорелось индийское торговое судно. Истребитель США выпустил ракету по этому танкеру из-за попытки экипажа проследовать в Иран.