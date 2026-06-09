ВМС Омана спасли 24 моряка с атакованного индийского танкера

Трамп предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном

Трамп призвал Нетаньяху не обострять отношения с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Я сказал Биби: тебе лучше быть осторожнее в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться в одиночестве против Ирана», – приводит Jerusalem Post слова Трампа.

В воскресенье Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ударов по Ирану в ответ на недавний ракетный удар Ирана по Израилю. Этот разговор закончился без четкого соглашения, и Нетаньяху не сообщил Трампу о своем окончательном решении по этому вопросу.

Позже Нетаньяху проконсультировался с руководителями оборонного ведомства, а затем сообщил госсекретарю США Марко Рубио о своем решении атаковать Иран. Трамп заявил Channel 12 о том, что «израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже были на пути в Иран».

«Мне удалось уменьшить масштабы атаки», – заявил президент США.

Трамп также заявил телеканалу, что пять стран региона, которые участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил нападения и продвинулся к заключению мирного соглашения.

«Сегодня утром к нам подошли иранцы и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его остановиться», – сказал глава Белого дома.

При этом Нетаньяху заявляет, что не позволит Ирану и «Хезболле» установить «новую парадигму безопасности для Израиля». Он снова повторил, что Израиль имеет право на самооборону и будет использовать это право в той мере, в какой это необходимо, и поблагодарил Трампа за участие и поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид. Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.