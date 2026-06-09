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    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

    4 комментария
    9 июня 2026, 07:33 • Новости дня

    ВМС Омана спасли 24 моряка с атакованного индийского танкера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У оманского побережья военно-морские силы страны провели операцию по эвакуации экипажа танкера MT Marivex, который подвергся ракетному обстрелу и загорелся, сообщила индийская береговая охрана.

    Морской координационный центр спасения (MRCC) в Мумбаи оперативно отреагировал на ракетный удар по танкеру MT Marivex в зоне ответственности Омана, указали в береговой охране, передает ТАСС.

    «Получив информацию, MRCC незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа – граждан Индии – силами вертолетов ВМС Омана», – добавили там.

    Все спасенные члены экипажа находятся в безопасности. Жертв и пострадавших удалось избежать. Судно сейчас стоит на якоре недалеко от побережья острова Масира.

    Накануне у берегов Омана после атаки американских войск загорелось индийское торговое судно. Истребитель США выпустил ракету по этому танкеру из-за попытки экипажа проследовать в Иран.

    8 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский дом основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) получил повреждения крыши и окон из-за падения фрагментов ракеты во время массированной атаки.

    Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

    Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

    Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

    Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.

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    8 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    Израиль нанес 12 ударов по территории Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Израиля нанесли по меньшей мере 12 ударов по иранской территории. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халеди сообщил о ситуации, передает ТАСС.

     «На данный момент ударам подверглись 12 точек на территории страны. Силы Красного Полумесяца прибыли во все эти районы. К счастью, на данный момент не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших. Режим повышенной готовности Красного Полумесяца сохраняется», – заявил он.

    По словам Халеди, в состоянии повышенной готовности находятся не менее 110 тыс. иранских спасателей и пять тысяч добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило данный ракетный удар нарушением перемирия.

    Американские военные структуры не участвовали в ответных израильских ударах по территории Ирана.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.

    «Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.

    В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.

    Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.

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    8 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер публично обратился к конфликтующим сторонам на Ближнем Востоке с требованием остановить эскалацию и прекратить взаимные атаки.

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрельбу», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Поздним вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северным районам Израиля, воздушная тревога неоднократно звучала в Хайфе. Атака стала ответом на удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля заявила о поражении военных целей в центральной и западной частях Ирана, после чего Тегеран возобновил обстрелы израильской территории.

    В ночь на понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о прекращении конфликта. По данным издания, израильский премьер изначально возражал, но затем согласился временно отложить военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого заключения мирной сделки с Тегераном.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отсрочку американских атак по Ирану ошибочной.

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    8 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Израиля приняло решение отказаться от дальнейших ударов по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный источник.

    Этот шаг был сделан в ответ на личную просьбу президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», – отмечается в сообщении телеканала.

    Ранее президент США призвал Иран и Израиль немедленно прекратить взаимные удары.

    Месяцем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.

    Весной пресс-служба израильской армии сообщила о продолжении военных операций на ливанской территории.

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    8 июня 2026, 09:57 • Новости дня
    Каллас сообщила о первом применении режима санкций ЕС против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министры обороны стран ЕС готовятся впервые задействовать режим санкций за нарушения свободы судоходства, направив его против Ирана и морских перевозок в регионе.

    Главы военных ведомств стран Евросоюза в понедельник впервые применят санкционный режим, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности, в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам перед неформальным заседанием Совета ЕС по обороне: «Сегодня это будет первый случай, когда санкции в рамках режима по защите свободы судоходства будут применены в отношении Ирана».

    По словам Каллас, министры намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, работу европейской морской операции ASPIDES в регионе и возможные дополнительные шаги по обеспечению безопасности морских перевозок. Миссия ЕС ASPIDES была создана в 2024 году для защиты гражданского судоходства в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда, при этом в последние месяцы в Брюсселе неоднократно подчеркивали необходимость усиления мер по обеспечению свободы навигации на ключевых морских маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали переговоры с военно-морскими силами Ирана о возобновлении безопасного движения торговых судов через Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила о недопустимости взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив и о необходимости расширить миссию ЕС Aspides для повышения безопасности судоходства.

    Она также сообщила о планах обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив для гарантии свободы судоходства и расширения мандата миссии Aspides.

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    8 июня 2026, 11:44 • Новости дня
    Иран сбил американо-израильский дрон над Тегераном

    Mehr: Иран сбил американо-израильский дрон над Тегераном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над столицей страны, сообщают иранские информационные агентства.

    Системы противовоздушной обороны сбили американо-израильский беспилотник в небе над Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr.

    До этого иранский МИД объяснял недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия. Накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами израильскую авиабазу Рамат-Давид.

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    8 июня 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: ВС США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные структуры, по данным СМИ, не участвовали в недавних ответных ударах Израиля по Ирану, которые в Вашингтоне сочли достаточно ограниченными по масштабу.

    Вооруженные силы США не принимали никакого участия в ответных ударах Израиля по территории Ирана, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    Собеседники портала в Пентагоне заявили, что в Вашингтоне эти удары считают «достаточно ограниченными» по своему масштабу.

    По данным из открытых источников, в ответ на иранские удары Армия обороны Израиля этой ночью атаковала цели на территории Исламской республики. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в западных и центральных районах Ирана.

    Накануне вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы Израиля, а израильская армия заявила о перехвате всех ракет.

    До этого в воскресенье Израиль нанес удар по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, назвав эту атаку ответом на обстрелы северных районов страны со стороны группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана по израильской территории.

    Израильские власти пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана жесткими действиями. После этого израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в центральном и западном Иране.

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    8 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Израиль

    Посольство в Тель-Авиве призвало россиян воздержаться от посещения Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Тель-Авиве советует отложить визиты в Израиль из-за резкого обострения ситуации в сфере безопасности, сообщили в дипмиссии.

    Российская дипмиссия на Ближнем Востоке выпустила предупреждение для путешественников, передает РИА «Новости».

    «В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации», – заявили дипломаты.

    При этом консульский отдел продолжает обслуживать посетителей в привычном режиме. Представители ведомства уточнили, что вводить ограничения на оказание отдельных услуг пока не планируется.

    Иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    До этого иранский МИД объяснял недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

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    9 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном

    Трамп призвал Нетаньяху не обострять отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил израильскому телеканалу Channel 12, что предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном и доведения ее до полномасштабной войны.

    «Я сказал Биби: тебе лучше быть осторожнее в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться в одиночестве против Ирана», – приводит Jerusalem Post слова Трампа.

    В воскресенье Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ударов по Ирану в ответ на недавний ракетный удар Ирана по Израилю. Этот разговор закончился без четкого соглашения, и Нетаньяху не сообщил Трампу о своем окончательном решении по этому вопросу.

    Позже Нетаньяху проконсультировался с руководителями оборонного ведомства, а затем сообщил госсекретарю США Марко Рубио о своем решении атаковать Иран. Трамп заявил Channel 12 о том,  что «израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже были на пути в Иран».

    «Мне удалось уменьшить масштабы атаки», – заявил президент США.

    Трамп также заявил телеканалу, что пять стран региона, которые участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил нападения и продвинулся к заключению мирного соглашения.

    «Сегодня утром к нам подошли иранцы и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его остановиться», – сказал глава Белого дома.

    При этом Нетаньяху заявляет, что не позволит Ирану и «Хезболле» установить «новую парадигму безопасности для Израиля». Он снова повторил, что Израиль имеет право на самооборону и будет использовать это право в той мере, в какой это необходимо, и поблагодарил Трампа за участие и поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил  баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид. Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.

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    8 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Обломки перехваченной иранской ракеты рухнули на юге Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Фрагменты боеприпаса приземлились в окрестностях сирийской деревни Зубейда после работы систем противовоздушной обороны Израиля.

    Остатки перехваченной иранской ракеты были обнаружены в окрестностях деревни Зубейда на юге Сирии, передает сирийский телеканал Al-Ikhbaria. При этом данные о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента пока не поступали.

    Ранее источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск» сообщил ТАСС, что ограничения на использование воздушного пространства над арабской республикой продлены до конца текущих суток. Эти меры были введены накануне вечером.

    Решение о закрытии неба последовало за заявлениями израильской стороны. Тель-Авив сообщил о фиксации нескольких ракетных пусков с территории Ирана, что и стало причиной введения ограничительных мер для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе.

    На фоне этой атаки власти Сирии временно закрыли воздушное пространство над страной.

    В феврале обломки перехваченных израильскими ВВС снарядов уже падали на жилые дома на юге арабской республики.

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    9 июня 2026, 01:04 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали недалеко от иранского города Бендер-Аббас, подземные толчки затронули густонаселенный район республики, однако обошлось без серьезных последствий для местных жителей и инфраструктуры.

    Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 113 км от города Бендер-Аббас, где проживают около 350 тыс. человек.

    Специалисты зафиксировали колебания земной коры в 00.08 по московскому времени. Известно, что очаг стихии залегал на глубине десять км, передает РИА «Новости».

    К настоящему моменту информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Местные власти тщательно отслеживают сейсмическую обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильное землетрясение в конце мая произошло на юге Киргизии. Количество погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до 19 человек. В МЧС заявили, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.


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    9 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Вэнс высказался о роли Израиля в готовности США заключить сделку с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон продолжит добиваться долгосрочного соглашения с Тегераном, несмотря на возможное недовольство израильской стороны этим решением, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах США», – приводит РИА «Новости» слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в эфире телеканала Fox News.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону новую эскалацию конфликта с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что обе конфликтующие стороны стремятся к немедленному прекращению огня, однако достижению договоренностей мешают невежество или глупость.

    Масштабные удары по иранской территории начались 28 февраля, жертвами конфликта стали более 3 тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и США установили блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном. Американский лидер призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.

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    9 июня 2026, 06:22 • Новости дня
    Черничук: ЗАЭС уязвимее, чем иранская АЭС «Бушер»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запорожская атомная электростанция находится в более опасном военном положении по сравнению с иранской АЭС «Бушер» из-за малого расстояния до линии фронта, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    «С точки зрения войны, естественно, мы в более худшем, проигрышном положении по сравнению с «Бушером», потому что у нас до противника километры считаные», – пояснил Черничук ТАСС.

    Он добавил, что АЭС «Бушер» могут угрожать только с воздуха.

    Иранская станция несет большую радиационную угрозу. Это связано с тем, что энергоблоки этого объекта продолжают работать, тогда как на российской территории они находятся в холодном режиме.

    В начале июня украинские беспилотники совершили массированную атаку вблизи Запорожской электростанции. До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук предупреждал о риске потери шестого энергоблока из-за удара дрона ВСУ.

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      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

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    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

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    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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