  • Новость часаМИД Азербайджана: Россиянин погиб при атаке на суда в Азовском море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    16 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    6 июня 2026, 19:35 • Новости дня

    Россиянин Шогджиев стал самым молодым в истории с первой нормой гроссмейстера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На чемпионате Азии в Улан-Баторе Роман Шогджиев занял десятое место и установил возрастной мировой рекорд, выполнив первую норму гроссмейстера в 10 лет.

    11-летний россиянин Роман Шогджиев стал самым молодым шахматистом, выполнившим первую норму гроссмейстера, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России. На чемпионате Азии в Улан-Баторе он занял десятое место, набрав шесть очков по итогам девяти туров.

    При этом, Шогджиев уже стал самым молодым в истории мировых шахмат международным мастером. Он установил этот рекорд в возрасте 10 лет, 3 месяца и 21 день.

    Победу на турнире среди мужчин одержал китаец Кун Сянжуй, набрав семь очков. В женском соревновании первой стала представительница Индии Шри Савитха с результатом семь с половиной очка. По итогам чемпионата Азии путевки на Кубок мира 2027 года завоевали два россиянина, вошедшие в первую пятерку, – Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин.

    Для получения статуса гроссмейстера Шогджиеву надо выполнить еще две нормы. Самым молодым гроссмейстером в истории является американец Абхиманью Мишра, получивший это звание в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федерация шахмат России сообщила о десятилетнем Романе Шогджиеве, ставшем самым юным международным мастером. В январе того же года Шогджиев на турнире в Белграде стал самым молодым шахматистом, заработавшим балл международного мастера. Позже российская сборная с участием Шогджиева выиграла командный шахматный турнир стран ШОС в китайском Харбине.

    5 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, удостоенный звания Героя Российской Федерации, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщили власти Калмыкии.

    Участник прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

    Руководитель региона подчеркнул, что погибший офицер с первых дней спецоперации находился на передовой, участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска.

    «Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», – написал Хасиков. Он добавил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

    Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на прямой линии главы государства Наран Очир-Горяев принял участие в  прямой линии президента, где рассказал подробности о штурме Северска. По его словам, при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо: «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника».

    «Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», – вспоминал военный. Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

    Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России. За два дня до прямой линии – 17 декабря – глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

    Комментарии (15)
    6 июня 2026, 07:55 • Новости дня
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербург в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», – написал он.

    Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу.

    Он  также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

    «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 70 дронов. Аэропорты Пулково и Храброво перешли в особый режим работы с рейсами. Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь.


    Комментарии (14)
    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

    Комментарии (3)
    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

    Комментарии (2)
    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


    Комментарии (7)
    5 июня 2026, 23:25 • Новости дня
    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей

    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования крупной суммы

    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на снижение ставок, банковские вклады остаются самым надежным и прибыльным финансовым инструментом для консервативных инвесторов, поэтому наиболее доходным вложением на текущий момент остается банковский депозит, сообщил на ПМЭФ президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    В ответ на вопрос, куда сейчас можно выгодно вложить 1 млн рублей, глава Сбера заявил, что на сегодняшний день самым доходным является депозит, несмотря на то, что ставки снижаются.

    «На десятилетнем горизонте, на пятилетнем горизонте и на трехлетнем горизонте - везде победили консерваторы. У нас все-таки инвесторы внутри банка более опытные, поэтому у них есть разные сложные инструменты, но там, тем не менее, средне-умеренные инвесторы, у которых все-таки большая доля в депозитах, - они опять являются победителями», – приводит ТАСС слова Грефа после делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

    Он пояснил, что кредитная организация ежегодно анализирует успешность различных стратегий клиентов. Несмотря на временные всплески доходности акций и облигаций, на длительных отрезках времени именно консервативные вложения приносят наибольшую выгоду.

    Даже опытные инвесторы с диверсифицированными портфелями уступают тем, кто предпочитает хранить значительную часть средств на вкладах, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Греф призвал прекратить называть российский бизнес «живопырками», а также назвал четырех всадников апокалипсиса российской экономики. Кроме того, он спрогнозировал курс доллара к концу года.


    Комментарии (4)
    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


    Комментарии (7)
    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



    Комментарии (10)
    5 июня 2026, 21:16 • Новости дня
    Умерла актриса и певица Валентина Игнатьева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советская и российская актриса театра и кино, певица Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни после продолжительной болезни от остановки сердца.

    Советская актриса и певица Валентина Игнатьева скончалась в возрасте 77 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца на фоне продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, актера и священника Ивана Корешкова. «4 июня скончалась выдающаяся советская актриса, обладавшая уникальным голосом, голосом которой пели многие персонажи из советских фильмов золотой эпохи нашего кинематографа», – сообщил собеседник агентства.

    Валентина Игнатьева родилась 15 января 1949 года в Калинине. В возрасте 21 года она стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР, которым руководил Леонид Утесов. В 1970-е годы артистка выступала с ансамблями «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три» и «Веселые ребята», а также была солисткой Москонцерта.

    Актриса активно играла на театральных сценах, включая Московский драматический театр «Модернъ», театр «У Никитских ворот» и антрепризный театр «Комеdy Кауз». В кино Игнатьева исполнила главные роли в картинах «Бархатный сезон» и «Мнимый больной». Ее голос звучит в фильмах и мультфильмах, таких как «Маленькие трагедии», «Очень синяя борода», «Фронт в тылу врага» и «Сказка о звездном мальчике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая из жизни ушла знаменитая отечественная актриса Елена Глебова. Ранее из-за оторвавшегося тромба скоропостижно скончалась звезда сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова.

    А в феврале Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Затулин: Россия помогла Абхазии совершить правосудие в деле скандального депутата

    Депутат Затулин: Россия приговором абхазского депутата Кварчии защитила своих граждан

    Затулин: Россия помогла Абхазии совершить правосудие в деле скандального депутата
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия не бросает своих граждан и не может закрывать глаза, когда им причинен реальный вред, а местная система правосудия бездействует, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Накануне Сочинский суд заочно приговорил депутата парламента Абхазии Кана Кварчию к 10,5 годам строгого режима за нападение на граждан России.

    «Сочинский суд огласил приговор. Во-первых, потому что человек, совершивший преступление, не должен оставаться безнаказанным, кем бы он ни был. Во-вторых, потому что Кварчия – действующий депутат, сын бывшего спикера парламента Абхазии, совершивший разбойное нападение. Он избил и унизил российских граждан, которые находились в Абхазии», – отметил Константин Затулин, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

    При этом сам Кварчия не был отдан под суд в Абхазии, напомнил собеседник. «Прокуратура и Верховный суд Абхазии решения приняли, но парламент отказался снять с него депутатскую неприкосновенность даже по запросу прокурора. К моему глубокому сожалению, абхазское правосудие оказалось парализовано», – добавил депутат.

    Затулин подчеркнул, что Россия долго ждала, когда делу дадут ход в самой Абхазии. «Потому что нельзя судить человека дважды за одно и то же преступление в двух странах. Но когда парламент республики заблокировал правосудие и отказался лишать Кварчию иммунитета, не оставалось другого выхода, кроме как открыть судебное производство на российской территории. Кстати, сам Кварчия долгое время считался гражданином нашей страны, пока его не лишили паспорта именно за систематические выпады против государства», – пояснил он.

    Затулин рассказал, что неоднократно лично сталкивался с Кварчией. «На встрече абхазских и российских депутатов в Госдуме он откровенно ерничал по поводу России, якобы не способной, по его мнению, добиться целей на Украине», – добавил собеседник.

    Депутат подчеркнул, что этот приговор не является попыткой подменить судебную систему Абхазии. «Мы уважаем законодательство Абхазии и ее суверенитет», – отметил Затулин. – «Если абхазское правосудие парализовано, мы вправе рассматривать этот вопрос. Россия не бросает своих граждан и не может закрывать глаза, когда им причинен реальный вред».

    «Приговор Сочинского суда – строгий, я бы даже сказал, суровый. Надеюсь, он отрезвит тех, кто в каком-то смысле заигрался в Абхазии. Сам Кварчия сейчас находится в республике и уже не рискует пересекать российско-абхазскую границу. Но из этой истории все должны сделать выводы. В том числе мои коллеги в парламенте Абхазии. Приговор вынесен, и я бы очень рекомендовал обратить на это внимание и в России, и в Абхазии», – добавил депутат.

    Накануне Сочинский суд вынес обвинительный приговор в отношении Кана Кварчия. Депутат парламента Абхазии заочно приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за разбой, совершенный в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 1 780 000 рублей.

    Как напоминает «Sputnik Абхазия», по материалам следствия, Кварчия с группой лиц совершил нападение на трех россиян в Сухуме 5 ноября прошлого года, во время которого пострадавшим угрожали и похитили у них деньги и имущество. Уголовное дело было возбуждено 24 ноября 2025 года, на рассмотрение в суд направлено 28 апреля этого года.

    Как отмечали эксперты, принцип экстерриториальности уголовного закона позволяет России гарантировать наказание для любого, кто покусился на права и безопасность россиян, даже если инцидент произошел за рубежом, а местная правовая система оказалась неэффективной.

    Адвокат Дмитрий Аграновский подчеркивал, что возбуждение дела в России не нарушает суверенитет Абхазии, а служит цивилизованным правовым инструментом в условиях бездействия местных властей. Российские суды вправе рассматривать такие дела, если интересы граждан России были нарушены за границей. Такова обычная международная практика, отмечал юрист Вадим Коблев.

    Комментарии (7)
    5 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Запорожская АЭС обесточена из-за отключения высоковольтной линии

    Tекст: Катерина Туманова

    На Запорожской атомной станции отключилась высоковольтная линия, обеспечивающая собственные нужды объекта, что потребовало экстренного запуска резервных мощностей для поддержания безопасного состояния энергоблоков, заявили на станции.

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала собственные нужды станции.

    «После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано», – сказано в заявлении ЗАЭС.

    Радиационный фон на объекте соответствует установленным нормам. Ситуация находится под постоянным контролем профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ сообщило 5 июня о введении режима прекращения огня у ЗАЭС. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы. Ранее, 20 мая, руководство Запорожской АЭС уведомило МАГАТЭ об ударе украинского беспилотника по шестому энергоблоку.


    Комментарии (2)
    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

    Комментарии (5)
    6 июня 2026, 07:45 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь

    Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило об уничтожении 376 дронов ВСУ над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Кроме того, атаки пресечены над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на пятницу нейтрализовали 123 дрона ВСУ. В течение дня в пятницу Росавиация в трех аэропортах Юга России вводила ограничения на полеты.


    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД передал в ООН кадры удара по Старобельску

    МИД передал в ООН материалы по атаке на колледж в Старобельске

    МИД передал в ООН кадры удара по Старобельску
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фотографиями погибших студентов.

    Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая. Они подтверждают причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов, сообщил МИД.

    В ведомстве добавили, что во время встречи было организовано видеоподключение жителей региона, которых затронула эта трагедия. Кузнецов получил возможность в режиме онлайн пообщаться с очевидцами, узнать об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы.

    Кроме того, Алимов обратился к директору информцентра ООН с просьбой направить полученные материалы в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. В министерстве уточнили, что их просят передать , его специальному представителю генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванессе Фрезье, а также профильным структурам Всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился официально уведомить международные организации о нападении на учебное заведение в Старобельске.

    Позже уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила об отсутствии реакции ООН и ОБСЕ на обращения по удару ВСУ по Старобельску. И лишь 4 июня управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате ночной атаки дронов на колледж в Старобельске.

    Комментарии (4)
    6 июня 2026, 05:48 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы восемь дронов ВСУ с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о трех уничтоженных на подлете к Москве дронах ВСУ в течение часа, всего за ночь были ликвидированы восемь БПЛА.

    «Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.14.

    Через 25 мину Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

    Всего с полуночи силы ПВО уничтожили восемь дронов.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО на подлете к Москве было уничтожено четыре дрона, и еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


    Комментарии (0)
    Главное
    МИД передал в ООН кадры удара по Старобельску
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста
    Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу»
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    Мендель назвала письмо Зеленского Путину «посланием обиженного ребенка»
    ВЦИОМ: Современная молодежь отказалась от ценностей поколения 1990-х

    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей

    Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бороться с атаками дронов Hornet

    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

    Перейти в раздел

    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия

    После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет: русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки – специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены – и каковы условия их бесплатного использования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации