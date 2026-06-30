В Подмосковье раскрыли узел связи телефонных мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым оказался 19-летний житель Домодедово, его задержали в квартире одного из домов на улице Мечты, пояснила Петрова, передает ТАСС.

«В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли сим-карты различных операторов связи, банковские карты и четыре многоканальных сим-бокса, которые использовались мошенниками для совершения звонков. Также сотрудники полиции установили квартиры в Ногинске и Балашихе, где находилось еще восемь GSM-шлюзов», – рассказала представитель ведомства.

По словам Петровой, задержанный молодой человек нашел «подработку» в апреле через мессенджер. Кураторы поручили ему подключать специфическую технику, которая преобразовывала интернет-трафик в мобильную связь. Это позволяло аферистам звонить и отправлять сообщения со стандартных российских номеров.

Все изъятое оборудование скрытно размещалось в съемных квартирах разных подмосковных городов. Следствие уже выяснило, что с помощью этих номеров злоумышленники украли более 2,5 млн рублей у жителя Петербурга. Сейчас полиция ищет остальных участников преступной схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители задержали двоих пособников телефонных аферистов в подмосковной Балашихе. Месяцем ранее столичные оперативники пресекли работу подпольной станции в Москве.