В Балашихе раскрыли подпольный узел связи телефонных мошенников
В Подмосковье правоохранители задержали двоих 18-летних пособников аферистов, обеспечивавших работу оборудования для подмены номеров в арендованной квартире, сообщила представитель ГУ МВД региона Татьяна Петрова.
Задержаны двое участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников, пояснила Петрова, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, злоумышленники нашли в интернете подработку. Кураторы дистанционно передали им терминалы, сим-карты, мобильные телефоны и деньги на аренду помещения. Задача молодых людей заключалась в настройке техники, преобразующей интернет-трафик в обычную мобильную связь.
Подозреваемых задержали в одной из квартир Балашихи. Во время обыска силовики изъяли четыре GSM-шлюза, роутеры и банковские карты. Выяснилось, что через эти каналы аферисты успели похитить у жителя Коми около пяти млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств пропуска трафика. Суд заключил обоих фигурантов под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля столичные оперативники пресекли работу подпольной станции телефонных мошенников в московской квартире.