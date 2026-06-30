Глава ЕП призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты

Глава ЕП Метсола призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с критикой руководства объединения из-за неспособности выступать с единых позиций, передает РИА «Новости».

Она отметила, что граждане не хотят наблюдать за тем, как различные ведомства в Брюсселе открыто конфликтуют.

«Европейцы не хотят видеть, как институты ЕС в Брюсселе публично атакуют друг друга. Никто не выигрывает от взаимных обвинений, и это не работает, если мы не говорим единым голосом», – заявила политик.

Подобные заявления прозвучали на фоне обострения отношений между Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен и Европейской службой внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас. Основным предметом спора стал вопрос о том, кто должен играть ведущую роль во внешней политике. В дискуссию также оказался вовлечен председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Метсола подчеркнула, что рядовых избирателей совершенно не интересуют внутренние политические разборки и попытки найти виноватых в неудачах. По ее мнению, европейским институтам необходимо сфокусироваться исключительно на достижении конкретных результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас стал столкновением двух моделей будущего Евросоюза.

Глава Еврокомиссии спровоцировала процесс ослабления позиций руководителя европейской дипломатии.

Сама Каллас стремительно теряет поддержку внутри институтов ЕС из-за неумения выстраивать конструктивные отношения.