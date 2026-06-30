Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.3 комментария
Глава ЕП призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты
Глава ЕП Метсола призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты
Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что европейцы не хотят видеть публичные конфликты между институтами Евросоюза и призвала руководство ЕС прекратить демонстрировать неспособность выступать с единых позиций.
Председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с критикой руководства объединения из-за неспособности выступать с единых позиций, передает РИА «Новости».
Она отметила, что граждане не хотят наблюдать за тем, как различные ведомства в Брюсселе открыто конфликтуют.
«Европейцы не хотят видеть, как институты ЕС в Брюсселе публично атакуют друг друга. Никто не выигрывает от взаимных обвинений, и это не работает, если мы не говорим единым голосом», – заявила политик.
Подобные заявления прозвучали на фоне обострения отношений между Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен и Европейской службой внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас. Основным предметом спора стал вопрос о том, кто должен играть ведущую роль во внешней политике. В дискуссию также оказался вовлечен председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Метсола подчеркнула, что рядовых избирателей совершенно не интересуют внутренние политические разборки и попытки найти виноватых в неудачах. По ее мнению, европейским институтам необходимо сфокусироваться исключительно на достижении конкретных результатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас стал столкновением двух моделей будущего Евросоюза.
Глава Еврокомиссии спровоцировала процесс ослабления позиций руководителя европейской дипломатии.
Сама Каллас стремительно теряет поддержку внутри институтов ЕС из-за неумения выстраивать конструктивные отношения.