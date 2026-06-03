На Украине предложили ввести церковный налог

Депутат Рады сообщил о планах введения церковного налога для поддержки общин

Tекст: Денис Тельманов

Идея введения церковного налога активно обсуждается на Украине, передает ТАСС.

Инициатива предполагает, что граждане смогут направлять долю своих налоговых отчислений религиозной общине, к которой они принадлежат. Об этом рассказал депутат Верховной рады, председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

«Мы должны обеспечить право граждан Украины непосредственно не пожертвованием, а в один клик, процентом своих налогов, поддерживать наши церкви. Украинцы разные, необязательно православные, для того, чтобы у нас наше священство не было сегрегировано от других граждан», – заявил парламентарий.

Потураев также отметил, что в будущем стране стоит рассмотреть новые модели государственно-церковного партнерства. По его мнению, такая система позволит укрепить связь между верующими и их общинами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной представитель РПЦ Владимир Легойда заявил о грубейших нарушениях прав верующих на Украине.

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